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На овощной ярмарке в Ростове-на-Дону произошла массовая драка с участием 100 человек

13:20 02.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 100 человек приняли участие в драке из-за места на овощной ярмарке, организованной на площадке бывшего аэропорта Ростова-на- Дону. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс- службе компании "Региональная корпорация развития", которая является учредителем оператора рынка - АО "Донская торговая компания".

"Одна из машин с овощами заняла место в ряду, предназначенном для ягодной продукции. Это вызвало недовольство уже находящихся там продавцов. Каждая из сторон призвала для разбирательства друзей и родственников, всего около 100 человек. Произошла драка", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел на овощной ярмарке на территории старого аэропорта Ростова-на-Дону около 03:00 мск. Охрана рынка не смогла своими силами остановить конфликт, были вызваны полиция и группа Росгвардии. "Совместными усилиями полиции и руководства рынка удалось убедить конфликтующих остановить беспорядки", - отметили в пресс-службе.

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