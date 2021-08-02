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В Москве прошел забег «За наших» в поддержку Олимпийской сборной России

13:40 02.08.2021

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Фото: Галина Бродская
Евгений Нифантьев, член Общественной палаты Российской Федерации, принял участие в спортивном забеге “За наших”, организованном Всероссийской общественной организацией «Молодая Гвардия», таким образом присоединившись к народному флешмобу в поддержку сборной России на проходящих в Токио Олимпийских играх.

«Летняя Олимпиада должна была пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса была перенесена на 2021 год. Но если с этим препятствием столкнулись все страны-участники, то российской сборной пришлось гораздо сложнее. Из-за политической ситуации наши спортсмены вынуждены выступать под флагом Олимпийского комитета России и сегодня им особенно нужна наша зрительская поддержка. И неравнодушные зрители собрались здесь, на Борисовских прудах, чтобы пробежать свою дистанцию, которую пусть и не сравнить с олимпийской», – заявил общественный деятель.

Им особенно отмечена сила духа российской сборной, которая невзирая на трудности продолжает увеличивать количество наград.

«Например, впервые в постсоветской истории Россия завоевала олимпийскую медаль в академической гребле, причем серебряную, а пловец Евгений Рылов, принес стране не только золото, но и мировой рекорд, проплыв 200-метровку за 1 минуту 53,27 секунды. Также на днях мы наблюдали удивительную победу российских саблисток Софии Поздняковой и Софьи Великой, которые сразились в финале и завоевали золото и серебро Олимпиады», – Говорит Нифантьев.

Напомним: в середине февраля 2021 года Международный олимпийский комитет разрешил сборной Российской Федерации принимать участие в Олимпиаде только под эгидой Российского Олимпийского комитета («ROC» (Russian Olympic Committe)).

В связи с решением WADA запретить показ и использование российского флага на международных спортивных мероприятиях, представители Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия» присоединились к народному флешмобу в поддержку спортсменов.

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