Лекарства пациентов и благотворительных фондов разрешили использовать в больницах

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минздрав РФ разрешил больницам использовать в лечении лекарства, приобретенные пациентами или благотворительными организациями. Соответствующий приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



Согласно документу, в правила обязательного медицинского страхования вносятся изменения, допускающие использование для лечения пациентов препаратов, "предоставленных пациентом или иной организацией, действующие в интересах пациента".



Ранее использование при стационарном лечении лекарств, представленных пациентом или организацией, являлось основанием для отказа в оплате медицинской помощи по ОМС или ее уменьшения.



