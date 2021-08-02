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НОВОСТИ

Лекарства пациентов и благотворительных фондов разрешили использовать в больницах

14:10 02.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минздрав РФ разрешил больницам использовать в лечении лекарства, приобретенные пациентами или благотворительными организациями. Соответствующий приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, в правила обязательного медицинского страхования вносятся изменения, допускающие использование для лечения пациентов препаратов, "предоставленных пациентом или иной организацией, действующие в интересах пациента".

Ранее использование при стационарном лечении лекарств, представленных пациентом или организацией, являлось основанием для отказа в оплате медицинской помощи по ОМС или ее уменьшения.

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