На День независимости Украины МВД введет беспрецедентные меры безопасности

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все силы МВД Украины в связи с празднованием 30-летия независимости страны будут переведены на усиленный режим работы с 21 августа. Об этом сообщил в понедельник министр внутренних дел Денис Монастырский на форуме "Украина 30".



"Проверка безопасности будет беспрецедентной к этому празднику. С целью нейтрализации возможных рисков и угроз во время празднования годовщины независимости (24 августа - прим. ТАСС) будут задействованы также подразделения быстрого реагирования, взрывотехники, кинологи, дополнительные оперативно-следственные группы. Чтобы не допустить дестабилизацию обстановки, мы проведем оперативно- профилактические мероприятия", - рассказал министр.



По его словам, будут также задействованы "авиационные резервы и водная полиция". "Мы должны быть готовы к любому развитию событий", - подчеркнул Монастырский.



