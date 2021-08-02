На День независимости Украины МВД введет беспрецедентные меры безопасности
14:20 02.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Проверка безопасности будет беспрецедентной к этому празднику. С целью нейтрализации возможных рисков и угроз во время празднования годовщины независимости (24 августа - прим. ТАСС) будут задействованы также подразделения быстрого реагирования, взрывотехники, кинологи, дополнительные оперативно-следственные группы. Чтобы не допустить дестабилизацию обстановки, мы проведем оперативно- профилактические мероприятия", - рассказал министр.
По его словам, будут также задействованы "авиационные резервы и водная полиция". "Мы должны быть готовы к любому развитию событий", - подчеркнул Монастырский.
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