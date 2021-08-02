В Москве пройдет смотр-конкурс школьных спортивных клубов
14:49 02.08.2021
В Москве 1 августа начинается прием заявок на смотр-конкурс школьных спортивных клубов (ШСК). Его организатором выступил центр «Патриот.Спорт» при Департаменте образования и науки города Москвы. Победители соревнований будут участвовать во всероссийском этапе.
«Школьный спортивный клуб – эффективная форма организации спортивной жизни в образовательном пространстве, – отметил директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев. – ШСК – это школьники, педагоги и родители, которые поддерживают ребят на тренировках и соревнованиях, это сообщество единомышленников, в котором дети усваивают ценности здорового образа жизни. Подобные конкурсы привносят в работу ШСК элементы состязательности, стимулируют участников и руководителей клубов оценить итоги своей деятельности, сравнить с достижениями коллег, найти свои сильные стороны и определить перспективы развития».
Конкурс направлен на выявление лучших практик в развитии школьного спорта, пропаганду здорового образа жизни, а также поощрение талантливых ребят и руководителей спортклубов. Соревнование пройдет в пяти номинациях: «Звезды школьного спорта», «Спортивный резерв», «Спорт без границ», «Спорт-инфо-просвет» и «Лучший руководитель школьного спортивного клуба». Претендентам на участие необходимо до 27 августа загрузить на сайт центра «Патриот.Спорт» портфолио: видеовизитку, презентацию, эссе и паспорт клуба. Подробности – на сайте организатора .
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