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НОВОСТИ

Александр Румянцев считает, что строгий санитарный контроль сдержит распространение инфекций в РФ

15:59 03.08.2021

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Фото из личного архива А. Румянцева
Александр Румянцев, академик РАН, основатель Центра им. Д. Рогачева считает создание центров экспресс-диагностики на пунктах въезда в Российскую Федерацию  необходимостью, по его мнению они помогут выявлять и пресекать опасные инфекции “на подходах”, не давая им возможности проникать в страну. 

Такое мнение им было высказано по поводу предложений правительства  в связи с разработкой проекта “Санитарный щит”.

 «Пандемия коронавируса заставила нас по-новому взглянуть на проблемы санитарно-эпидемиологической безопасности страны. Полагаю, что система санитарного контроля должна работать в тесном контакте со здравоохранением. Только тогда мы сможем быстро локализовать очаг инфекции, провести противоэпидемическую работу, предотвратить ее распространение», — считает доктор  Румянцев.

Он напомнил о подобной практике, примененной правительством Китая, позволившей быстро подавить очаги коронавирусной инфекции в Ухане и в Пекине. Он уверен в необходимости проведения экспресс-диагностики в пунктах пропуска, особенно с учетом протяженности границ России, по его мнению только так можно не допустить попадания опасных инфекций в страну.

 Татьяна Голикова, вице-премьер Правительства Российской Федерации ранее сообщала о создании 36 лабораторий по изучению биоагентов и оснащению 240 пропускных пограничных пунктов сан. диагностики в рамках программы “Санитарный щит”. Цель программы - обеспечение эпидемиологической безопасности  РФ,  в том числе  в четырёхдневный срок   разработка тест-систем, и в четырехмесячный - создание вакцины. Реализация проекта до 2024 года обойдется в дополнительные 30 миллиардов рублей.  

 Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил о необходимости создания “мощного и надежного щита” в сфере биологической и санитарной безопасности.

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