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НОВОСТИ

Заявление на участие в онлайн-выборах 17-19 сентября подали 150 тыс москвичей

16:28 03.08.2021

150 тысяч жителей столицы подали заявку на участие в онлайн-голосовании на выборах в Государственную думу, которые пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года - сообщается на официальном  сайте правительства Москвы mos.ru  

«150 тыс. человек (по состоянию на 15:00 3 августа) подали заявление на участие в электронном голосовании, которое пройдет с 17 по 19 сентября. Москвичи смогут проголосовать за депутатов Госдумы, а жители некоторых районов также будут выбирать депутатов Московской городской думы и муниципальных депутатов Щукино», — сообщается в посте.

Там же говорится, что принять участие в голосовании могут совершеннолетние  жители столицы, имеющие полную учетную запись на сайте mos.ru, заявления будут приниматься до 23:59 13 сентября. Для успешной подачи заявления необходимо авторизоваться на mos.ru и перейти по ссылке,  также можно использовать приложения “Госуслуги Москвы” или “Моя Москва”.

«Итоговое число москвичей, зарегистрированных в качестве электронных избирателей, станет известно после окончания регистрации. Это связано с тем, что поданные заявления проходят обязательную проверку в ЦИК России. За несколько дней до голосования все пользователи, которые смогут отдать свой голос онлайн, получат уведомления в личном кабинете на mos.ru, по SMS и электронной почте. Они будут исключены из списков для голосования на участках», — информирует сообщение.

Напоминаем: 29-30 августа система дистанционного электронного голосования серьезно тестировалась, что позволило убедиться в ее готовности к  высоким нагрузкам.

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