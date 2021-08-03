Евгений Нифантьев предложил усилить контроль над частными домами престарелых

17:10

Фото Галины Бродской



Евгений Нифантьев, член Общественной палаты Российской Федерации, выступил с инициативой усиления контроля за работой частных домов престарелых. Он считает целесообразным увеличение количества проверок соответствующих органов и усиления внимания со стороны общественности.

«Считаю необходимым усилить контроль над частными домами престарелых. Ведь пенсионеры не всегда могут объективно оценить условия своего содержания, а при их нарушении отстаивать свои права. Порой они даже стесняются жаловаться детям на бытовые мелочи», – высказал мнение общественный деятель.

Также он подчеркнул уязвимость пожилых людей, живущих в домах престарелых, необходимость к ним внимания и защиты со стороны общества и государства. По его словам, даже оплаченное родственниками спец. учреждение не дает гарантию добросовестного подхода персонала ко взятым на себя обязательствам.

Комментируя нарушения в этой сфере он упомянул прошлогоднюю трагедию в Красноярске, и происшествие в сфере питания в Пермском доме престарелых. “В прошлом году МЧС России провело 500 проверок соблюдения требований пожарной безопасности в домах престарелых и инвалидов и зафиксировало 1,4 тысячи нарушений”, – сказал Нифантьев.

Общественник также считает своевременным разработать и внедрить обязательный перечень оборудования, в том числе и специализированного, необходимого для подобных учреждений. Им было озвучено и социальное видение ситуации. По его мнению «Важно учитывать и тот факт, что западная модель отношения к пожилым людям несколько противоречит нашим культурным традициям. Мы должны стремиться к тому, чтобы наши старики проживали и комфортно чувствовали себя в своих семьях. Эту проблему следует поднять вынести на общественные обсуждения» – выразил уверенность общественник.