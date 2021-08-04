Новикомбанк профинансирует создание перспективных образцов самолетов
13:45 04.08.2021
Новикомбанк, являющийся опорным банком Госкорпорации Ростех, заключил кредитный договор с Уральским заводом гражданской авиации(УЗГА) на сумму 500 млн. руб, соглашение предусматривает участие банка в финансировании производственной программы УЗГА в сфере создания перспективных образцов самолетов для местных и региональных воздушных линий.
Уральский завод гражданской авиации – авиационно-промышленное предприятие, входящее в список основополагающих организаций авиационной отрасли. Перспективные проекты компании связаны с созданием самолетов для местных и региональных воздушных линий, изготовления авиационных двигателей, беспилотников (БЛА) и стартового обучения пилотов.
Елена Георгиева, председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш, комментируя достигнутые договоренности, заметила:
«Новикомбанк поддерживает проекты по разработке и производству перспективных машин в отечественном самолетостроении, финансирование авиационной отрасли – одно из приоритетных направлений нашей работы. На сегодняшний день банк имеет огромный опыт предоставления полного спектра банковских услуг для промышленных предприятий, и предлагает им самые выгодные условия по финансированию».
«В соответствии со стратегией АО «УЗГА», принятой в этом году, мы рассчитываем стать одним из крупнейших производителей самолетов для местных и региональных авиалиний. Мы существенно увеличиваем наши производственные мощности для того, чтобы в срок заменить устаревшие и выводимые из эксплуатации самолеты, созданные еще во время Советского Союза, в частности такие как Ан-2. Привлеченные средства позволят обеспечить своевременный выпуск новых самолетов», — заявил генеральный директор Уральского завода гражданской авиации Вадим Бадеха.
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