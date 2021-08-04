На инаугурацию нового президента Ирана приедет делегация Саудовской Аравии

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Делегация Саудовской Аравии будет присутствовать на церемонии инаугурации нового президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом со ссылкой на источник в Меджлисе (парламенте) Ирана сообщало в среду агентство Фарс.



Прочие подробности по поводу визита саудовских представителей в Иран не приводятся.



Отношения между Эр-Риядом и Тегераном серьезно обострились в марте 2015 года с началом аравийской коалицией во главе с Саудовской Аравией военной операции на территории Йемена против движения "Ансар Аллах" (хуситы), которая продолжается до сих пор. В исламской республике эти действия королевства расценивают как дестабилизацию обстановки в регионе. В свою очередь саудовская сторона обвиняет Иран в поддержке хуситов, направляющих свое оружие, в частности беспилотники, также и против Саудовской Аравии.



