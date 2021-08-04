0
0
54
НОВОСТИ

На инаугурацию нового президента Ирана приедет делегация Саудовской Аравии

14:00 04.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Делегация Саудовской Аравии будет присутствовать на церемонии инаугурации нового президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом со ссылкой на источник в Меджлисе (парламенте) Ирана сообщало в среду агентство Фарс.

Прочие подробности по поводу визита саудовских представителей в Иран не приводятся.

Отношения между Эр-Риядом и Тегераном серьезно обострились в марте 2015 года с началом аравийской коалицией во главе с Саудовской Аравией военной операции на территории Йемена против движения "Ансар Аллах" (хуситы), которая продолжается до сих пор. В исламской республике эти действия королевства расценивают как дестабилизацию обстановки в регионе. В свою очередь саудовская сторона обвиняет Иран в поддержке хуситов, направляющих свое оружие, в частности беспилотники, также и против Саудовской Аравии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:20 04.08.2021
Почти вдвое увеличился прирост заболевших COVID-19 в Белоруссии
0
66
14:05 04.08.2021
Сбер и ВЭБ.РФ предоставили 4,4 млрд рублей аэропорту Толмачёво
0
102
13:45 04.08.2021
Новикомбанк профинансирует создание перспективных образцов самолетов
0
123
13:20 04.08.2021
На восстановление аграрной инфраструктуры после наводнения власти Китая выделили $74 млн
0
170
13:10 04.08.2021
На Боровском шоссе в Москве столкнулись автобус и грузовик, 8 человек пострадали
0
185
12:20 04.08.2021
В Москве проходит церемония прощания с президентом журфака МГУ Ясеном Засурским
0
243
12:10 04.08.2021
В Минске начался суд над оппозиционерами Колесниковой и Знаком
0
281
11:50 04.08.2021
Управляющая компания не имеет права отключать свет и воду за долги - Разворотнева
0
253
11:20 04.08.2021
Отказавшаяся возвращаться в Белоруссию спортсменка летит в Вену - МИД Австрии
0
333
11:15 04.08.2021
Телеведущий Баженов призвал не доверять сообщениям о победах в интернет-лотереях
0
261

Возврат к списку