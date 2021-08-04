Почти вдвое увеличился прирост заболевших COVID-19 в Белоруссии

14:20 Источник: Интерфакс

В Белоруссии за сутки выявлено 967 новых случаев коронавируса, что на 386 случаев больше зарегистрированного накануне суточного прироста, сообщили в пресс-службе Минздрава республики в среду.



В Белоруссии число зараженных COVID-19 достигло 449 тыс. 302 человека. В среду зарегистрировано 967 новых зараженных против 581 заболевшего за предыдущие сутки.



"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 тыс. 494 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в ведомстве. За стуки скончались 11 зараженных коронавирусом.



