Почти вдвое увеличился прирост заболевших COVID-19 в Белоруссии
14:20 04.08.2021 Источник: Интерфакс
В Белоруссии число зараженных COVID-19 достигло 449 тыс. 302 человека. В среду зарегистрировано 967 новых зараженных против 581 заболевшего за предыдущие сутки.
"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 тыс. 494 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в ведомстве. За стуки скончались 11 зараженных коронавирусом.
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