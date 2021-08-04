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НОВОСТИ

Сбер и ВЭБ.РФ предоставили 4,4 млрд рублей аэропорту Толмачёво

14:05 04.08.2021

Сбером и ВЭБ.РФ представлена первая часть средств в размере 4,389 млрд рублей для финансирования инвестиционного проекта «Реконструкция аэровокзального комплекса международных и внутренних воздушных линий» в Новосибирском аэропорту Толмачёво.

Партнерство проводится в рамках Фабрики проектного финансирования, совокупный объем синдицированного кредита составит 13,9 млрд рублей, из которых Сбером будет предоставлены 10,9 млрд рублей. Полностью проект оценивается в 17,4 млрд рублей.

Программа модернизации аэровокзального комплекса входит в обширную программу развития авиаузла. Новый терминал планируется построить к третьему кварталу 2022 года, его площадь будет составлять 56 тыс. квадратных метров, а пропускная способность - насчитывать 10,6 млн пассажиров в год.

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