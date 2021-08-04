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НОВОСТИ

РФПИ сообщает, что процесс одобрения ЕМА "Спутника V" идет позитивно

15:18 04.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Процесс одобрения вакцины от коронавируса "Спутник V" в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA, European Medicines Agency) идет в положительном и профессиональном ключе. Об этом сообщил представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в Telegram-канале вакцины.

"Все данные о клинических испытаниях "Спутника V" были предоставлены в рамках инспекции GCP (good clinical practice, надлежащая клиническая практика). По результатам этой инспекции от Европейского агентства лекарственных средств был получен позитивный отзыв", - добавил он.

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