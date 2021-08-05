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На границе с Афганистаном стартовали совместные учения России, Таджикистана и Узбекистана

09:10 05.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совместные учения с участием 2,5 тыс. военнослужащих из России, Таджикистана и Узбекистана начались на полигоне Харб-Майдон в 20 км от границы с Афганистаном. Как сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО), они продлятся до 10 августа.

"Мы открываем совместные учения с подразделениями вооруженных сил Российской Федерации, Республик Таджикистан и Узбекистан. В современном мире происходит нарастание военных угроз, обстановка становится все более напряженной и непредсказуемой. Проведя совместные учения, мы проверим накопленный боевой опыт, апробируем оптимальные формы применения войск и выработаем общие подходы к ведению военных действий", - цитирует пресс-служба заместителя командующего войсками ЦВО генерала-лейтенанта Евгения Поплавского.

Вооруженные силы Таджикистана представил заместитель министра обороны страны генерал-майор Абдухошим Гуломзода. С приветственной речью от Узбекистана выступил заместитель начальника Генерального штаба вооруженных сил полковник Фаррух Зиябаев.

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