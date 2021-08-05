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У инфицированного невозможно определить по симптомам штамм коронавируса - Роспотребнадзор

09:00 05.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Штамм коронавируса невозможно определить по симптомам у инфицированного. Это можно выяснить только с помощью расшифровки в лабораторных условиях генома вируса, сообщается в четверг на сайте Роспотребнадзора.

"По внешним признакам определить, чем именно инфицирован человек, невозможно. Это можно узнать только путем секвенирования (то есть расшифровки в лабораторных условиях) генома вируса или его фрагмента (гена S-белка). И далее по наличию ключевых мутаций - идентифицировать штамм", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве напомнили, что течение болезни при варианте "дельта" отличается большей стремительностью и чаще бывает тяжелым. У зараженных преобладают среднетяжелые и тяжелые формы, а бессимптомные и легкие протекают реже. Поэтому лечение пациентов с таким штаммом сложнее и продолжительнее, отмечается на сайте.

Имеющиеся на данный момент исследования и результаты наблюдений указывают на то, что защитный эффект вакцин от коронавируса против варианта "дельта" может снижаться, добавили в Роспотребнадзоре. Поэтому методическими рекомендациями показана ревакцинация раз в полгода для достаточной защиты от новых штаммов, отметили в ведомстве.

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