У инфицированного невозможно определить по симптомам штамм коронавируса - Роспотребнадзор

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Штамм коронавируса невозможно определить по симптомам у инфицированного. Это можно выяснить только с помощью расшифровки в лабораторных условиях генома вируса, сообщается в четверг на сайте Роспотребнадзора.



"По внешним признакам определить, чем именно инфицирован человек, невозможно. Это можно узнать только путем секвенирования (то есть расшифровки в лабораторных условиях) генома вируса или его фрагмента (гена S-белка). И далее по наличию ключевых мутаций - идентифицировать штамм", - говорится в сообщении.



Также в ведомстве напомнили, что течение болезни при варианте "дельта" отличается большей стремительностью и чаще бывает тяжелым. У зараженных преобладают среднетяжелые и тяжелые формы, а бессимптомные и легкие протекают реже. Поэтому лечение пациентов с таким штаммом сложнее и продолжительнее, отмечается на сайте.



Имеющиеся на данный момент исследования и результаты наблюдений указывают на то, что защитный эффект вакцин от коронавируса против варианта "дельта" может снижаться, добавили в Роспотребнадзоре. Поэтому методическими рекомендациями показана ревакцинация раз в полгода для достаточной защиты от новых штаммов, отметили в ведомстве.



