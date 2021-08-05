Первая ракетная бригада Вооруженных сил Российской Федерации названа в честь разработчика комплексов «Точка-У» и «Ока»
11:05 05.08.2021
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Фото пресс-службы КБМ
«Указом Президента РФ № 444 от 2 августа 2021 года 448-й Ракетной бригаде, оснащённой оперативно-тактическими ракетными комплексами (ОТРК) «Искандер-М», присвоено почётное наименование «имени С. П. Непобедимого». В Сухопутных войсках присвоение войсковому соединению имени знаменитого соотечественника произошло впервые», — информирует пресс-служба.
В холдинге отмечают, что с момента основания 448-я ракетная бригада была оснащена тактическими ракетными комплексами «Точка-У», которым в 2019 году пришли на смену ОТРК «Искандер-М». «После уничтожения ОТРК «Ока» в 1989 году именно Сергей Непобедимый добился немедленного развёртывания опытно-конструкторских работ по ОТРК «Искандер», — рассказывают в КБМ.
Пресс-служба, также, отмечает, что присвоение звания связано с юбилеем Сергея Павловича Непобедимого. «13 сентября 2021 года исполняется 100 лет со дня рождения крупнейшего советского конструктора управляемого ракетного вооружения сухопутного назначения Сергея Непобедимого, который был начальником и генеральным конструктором КБМ в период с 1965-го по 1989 год».
Сергей Непобедимый — Герой Социалистического Труда, член-корреспондент РАН, доктор технических наук, профессор, лауреат Ленинской премии, трёх Государственных премий СССР, премии Совета Министров СССР, кавалер трёх орденов Ленина, ордена Октябрьской Революции, заслуженный конструктор Российской Федерации. Под его личным руководством и при непосредственном участии были сданы в серийное производство 28 ракетных комплексов различного назначения, первые советские противотанковые ракетные комплексы «Шмель» и «Малютка», первые в мире сверхзвуковые ПТРК «Штурм-В» и «Штурм-С», переносные зенитные ракетные комплексы семейств «Стрела» и «Игла», тактические ракетные комплексы семейства «Точка» и оперативно-тактический ракетный комплекс «Ока».
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