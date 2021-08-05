0
0
81
НОВОСТИ

Мексика обвинила американских производителе оружия в росте числа жертв насилия

11:15 05.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Мексики в среду подало иск в Федеральный окружной суд США в Бостоне на американских производителей и поставщиков оружия в связи с ростом числа жертв насилия с применением огнестрельного оружия. Об этом в среду сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс (АП).

"[Правительство Мексики] подает настоящий иск, чтобы положить конец огромному ущербу, который наносят ответчики, активно содействуя незаконной продаже оружия наркокартелям и другим преступникам в Мексике", - приводит агентство текст предъявляемого иска.

По данным Ассошиэйтед Пресс, советник правительства Мексики по юридическим вопросам заявил журналистам в среду, что страна запросит по меньшей мере 10 млрд долларов в качестве компенсации за нанесенный урон.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:35 05.08.2021
За сутки в Москве зарегистрировано 68 смертей из-за коронавируса
0
73
11:05 05.08.2021
Первая ракетная бригада Вооруженных сил Российской Федерации названа в честь разработчика комплексов «Точка-У» и «Ока»
0
127
10:35 05.08.2021
Собянин: Срывающие сроки строительства соцобъектов инвесторы не будут работать в городе
0
167
10:20 05.08.2021
В Приамурье прибыла группа спасателей для ликвидаций последствий паводка
0
178
10:10 05.08.2021
Для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана в Тегеран прилетел Володин
0
201
09:45 05.08.2021
Сбер вновь признан сильнейшим банковским брендом в мире и пятый год подряд самым дорогим брендом России
0
274
09:10 05.08.2021
На границе с Афганистаном стартовали совместные учения России, Таджикистана и Узбекистана
0
234
09:00 05.08.2021
У инфицированного невозможно определить по симптомам штамм коронавируса - Роспотребнадзор
0
270
08:35 05.08.2021
Почти 50 участках в Ростовской области смогут проголосовать избиратели с Донбасса
0
271
08:30 05.08.2021
Из-за соблюдения мер профилактики в этом году может не быть эпидемии гриппа - иммунолог
0
271

Возврат к списку