Мексика обвинила американских производителе оружия в росте числа жертв насилия

11:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Мексики в среду подало иск в Федеральный окружной суд США в Бостоне на американских производителей и поставщиков оружия в связи с ростом числа жертв насилия с применением огнестрельного оружия. Об этом в среду сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс (АП).



"[Правительство Мексики] подает настоящий иск, чтобы положить конец огромному ущербу, который наносят ответчики, активно содействуя незаконной продаже оружия наркокартелям и другим преступникам в Мексике", - приводит агентство текст предъявляемого иска.



По данным Ассошиэйтед Пресс, советник правительства Мексики по юридическим вопросам заявил журналистам в среду, что страна запросит по меньшей мере 10 млрд долларов в качестве компенсации за нанесенный урон.



