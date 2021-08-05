Мексика обвинила американских производителе оружия в росте числа жертв насилия
11:15 05.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"[Правительство Мексики] подает настоящий иск, чтобы положить конец огромному ущербу, который наносят ответчики, активно содействуя незаконной продаже оружия наркокартелям и другим преступникам в Мексике", - приводит агентство текст предъявляемого иска.
По данным Ассошиэйтед Пресс, советник правительства Мексики по юридическим вопросам заявил журналистам в среду, что страна запросит по меньшей мере 10 млрд долларов в качестве компенсации за нанесенный урон.
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