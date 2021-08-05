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За сутки в Москве зарегистрировано 68 смертей из-за коронавируса

11:35 05.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число смертей из-за коронавируса в Москве за минувшие сутки возросло на 68, что стало минимумом с 12 июня. Это следует из опубликованных в четверг данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Днем ранее в столице зарегистрировали 76 летальных исходов. Всего с начала пандемии, по информации штаба, в городе умерли 25 994 заболевших.

Число заразившихся в Москве увеличилось за сутки на 3 227 против 2 502 днем ранее, до 1 519 621. В относительном выражении прирост составил 0,21%.

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