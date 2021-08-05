Ситуация с мигрантами новый способ давить на Белоруссию - Лукашенко

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил страны Запада в намеренном создании кризисной ситуации с мигрантами на границе с республикой и назвал это новым способом давления на власти страны. Об этом сообщило в четверг агентство БелТА.



"Думаю, что если сопоставить все факторы и факты, которые мы наблюдаем в последнее время, пройдя семь или восемь этапов так называемой цветной революции, у них (стран Запада - прим. ТАСС) в плане ничего не осталось. Поэтому вернулись к давно апробированной тактике - шантажа, давления. И уже дошли до силовых угроз. <...> Одна из угроз заключается в том, что якобы нелегальных мигрантов будут концентрировать в официальных пунктах пропуска: между, допустим, Литвой и Беларусью. Это уже по несколько сот и, может, тысячу человек. И под угрозой оружия выдавливать на территорию Беларуси", - сказал Лукашенко на совещании по ситуации на границе.



