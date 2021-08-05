Власти Украины хотят законодательно закрепить определение РФ как страны-агрессора

12:26 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Украины предложило Верховной раде принять законопроект о введении правосудия переходного периода на неподконтрольных территориях в Донбассе, а также в Крыму. Об этом в четверг сообщило Министерство по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины, ссылаясь на одобренный кабинетом министров законопроект "О принципах государственной политики переходного периода".

"Кабинет министров одобрил проект закона "О принципах государственной политики переходного периода". Ключевые цели документа: ввести элементы переходной юстиции, в частности, ответственность за правонарушения, связанные с временной оккупацией, ограничения относительно избрания и назначения на должности граждан Украины, которые были приобщены к деятельности оккупационных сил и оккупационных администраций России, меры по развитию устойчивого мира", - отмечается в сообщении.

В законопроекте, подчеркнули в министерстве, "принципиально предлагается закрепить на уровне закона определение Российской Федерации как государства-агрессора и государства-оккупанта".