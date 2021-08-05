Шойгу прибыл с рабочей поездкой в войска Центрального военного округа

14:11

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Центральный военный округ, в четверг он проинспектирует выполнение государственного оборонного заказа Новосибирским авиационным заводом (НАЗ), также он заслушает доклад о выполнении мероприятий боевой подготовки, представленный командованием Центрального военного округа.



Также им проверен ход работ по тяжёлому беспилотному бомбардировщику С-70 «Охотник». В ходе посещения Новосибирского авиационного завода (НАЗ) министр обороны проверил ход опытно-конструкторских работ (ОКР) по производству нового тяжелого беспилотного летательного аппарата «Охотник», комментарии по теме для министра озвучил глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.



Новосибирский авиационный завод «проводит плановую работу по изготовлению опытных образцов беспилотного летательного аппарата (БЛА) С-70 в рамках программы «Охотник»». В военном ведомстве отмечают, что «тяжёлый беспилотный самолёт малозаметен для средств противовоздушной обороны противника и оснащен целевой аппаратурой для разведки и авиационными средствами поражения», — информирует Министерство обороны.



Экспериментальный образец БЛА С-70 совершил первый двадцатиминутный полет 3 августа 2019 года, в том же году был проведен совместный тридцатиминутный полет с истребителем пятого поколения Су-57.



Новосибирский авиационный завод имени В.П.Чкалова – филиал ПАО «Компания «Сухой» (входит в ПАО «ОАК» госкорпорации «Ростех»). Основная продукция НАЗ сегодня – принятый на вооружение фронтовой бомбардировщик Су-34. Самолёты Су-34 успешно используются в ВКС РФ, они демонстрируют высокие рабочие качества. В 2021 году НАЗ празднует 90 лет со дня образования, за время существования предприятия на нём произведено более 30 тыс. самолётов. Предприятие входит в число ведущих мировых производителей военной авиационной техники.