SberCIB предоставил 8,5 млрд рублей для строительства ЖК Level Нагатинская

15:03

SberCIB обеспечено расчетное финансирование девелоперской компании Level Group для строительства ЖК Level Нагатинская на сумму 8,5 млрд рублей.



В Москве, в северной части Нагатино-Садовники планируется строительство жилого комплекса бизнес-класса Level Нагатинская, с общей площадью 59 810 кв. м, площадь квартир составит 41 577 кв. м. Комплекс расположится по адресу Нагатинская набережная, вл. 10, в 12 минутах езды от Садового кольца и в пешей доступности от станций метро «Нагатинская», «Коломенская» и МЦК «Верхние Котлы».



Проект Level Нагатинская предусматривает 1 125 квартир, вместе с более чем 40 вариантами их планировок, от 20 до 125 кв. м, с подземным паркингом. Жилой комплекс будет расположен в окружении парков: Коломенское, Тюфелева Роща, Северный и Южный ландшафтный парк возле Острова мечты, Садовники.



В архитектуре и концепции благоустройства комплекса будут использоваться мотивы современного искусства, этот проект - детище молодого архитектурного бюро Arch(e)type.