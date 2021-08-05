Конституционный совет Франции утвердил "ковидные пропуска" для посещения кафе и ресторанов

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конституционный совет Франции принял с оговорками одобренные парламентом новые меры правительства по борьбе с пандемией. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении совета.

"Расширение действия санитарного пропуска утверждено, за исключением тех ситуаций, когда это может служить препятствием для доступа к медицинской помощи, - отмечается в решении. - Этот документ будет действовать в новом формате уже с понедельника (9 августа - прим. ТАСС)". Согласно вердикту совета, кафе и рестораны теперь доступны для посетителей только при предъявлении этого пропуска (сертификат о вакцинации, документ о перенесенном заражении коронавирусом или отрицательный тест на коронавирус). Кроме кафе и ресторанов, пропуск будет необходим для посещения некоторых торговых центров. Согласно вердикту, компаниям запрещается расторгать контракты по причине отказа работника от вакцинации.

При этом совет отверг положение закона об обязательной изоляции в случае заражения.