За три дня москвичи подали 300 тыс заявлений на онлайн-голосование в сентябре

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На предстоящее онлайн-голосование, которое пройдет в столице с 17 по 19 сентября, подали заявления более 300 тысяч москвичей - сообщается на официальном сайте мэра Москвы по состоянию на 14:00 5 августа 2021 года.

Все заявления направлены на проверку в ЦИК России, мера необходима для подтверждения права избирателя об участии в выборах, окончательное число подавших заявки будет известно после закрытия приема заявлений, после 13 сентября, как только будут подведены итоги окончательной сверки списков избирателей.

Онлайн-голосование доступно для совершеннолетних жителей Российской Федерации, зарегистрированный в Москве и при наличии полной учетной записи на mos.ru. Регистрация на участие в онлайн-голосовании будет прекращена 23:59 13 сентября 2021 г.

Для подачи заявления необходимо проделать несколько последовательных шагов: пройти авторизацию в личном кабинете на mos.ru., а затем перейти по ссылке. Также, заявление можно отправить с мобильного устройства при помощи приложений «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы».

Чтобы зарегистрироваться через приложение «Госуслуги Москвы», необходимо перейти в раздел «Услуги» и выбрать «Подача заявления на дистанционное электронное голосование». Проще всего подать заявление через приложение «Моя Москва», перейти по баннеру на главной странице, регистрации проходит по образцу подачи заявления через сайт.

Электронным удаленным голосованием столичные жители будут выбирать депутатов Госдумы. Жители районов Академический, Гагаринский, Ломоносовский, Новогиреево и частей районов Вешняки, Ивановское и Проспект Вернадского смогут выбрать депутатов Мосгордумы, а жители Щукина — муниципальных депутатов.

Выборы в Государственную думу восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года, в Москве открыта регистрация на электронное дистанционное голосование со второго августа.