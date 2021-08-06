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НОВОСТИ

СберПрайм запускает шоу на Twitch

13:43 06.08.2021

СберПрайм запускает «ПраймСтример» — собственное интеллектуально-юмористическое шоу на платформе Twitch, призванное в оригинальной форме рассказать о преимуществах  подписки СберПрайм, открывающей доступ  к сервисам экосистемы Сбера.

Четыре участника должны пройти пять раундов с вопросами и получить приз - подписку СберПрайм, финалисту победа предоставляет годовой доступ к десяти лучшим сервисам экосистемы Сбер, фолловеры победителя также выиграют СберПрайм сроком на три месяца.

В проекте  «ПраймСтример» будет объединены интересные вопросы, интерактивный формат и актуальные инфлюенсеры, аудитория сможет взаимодействовать со стримером в режиме реального времени  в окне трансляции на Twitch при помощи специального виджета,  отвечая на вопросы и задавая свои. Зрители, ответившие первыми на все вопросы раунда, а также авторы лучших вопросов получат трехмесячную подписку СберПрайм.
Шоу «ПраймСтример» стартует 6 августа и продолжиться до 3 сентября 2021, к просмотру и участию можно будет подключиться на канале известного стриминг-ведущего по имени: Dmitry_Lixxx.

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