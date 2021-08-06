0
0
102
НОВОСТИ

Спорт должен быть доступным для каждого, независимо от уровня доходов - Евгений Попов

14:18 06.08.2021

sport-t.jpg
Спорт должен быть доступным для каждого,
независимо от уровня доходов - Евгений Попов.
Фото Розы Абрамовой
Ведущий “60 минут” Евгений Попов принял участие в товарищеском матче, состоявшемся   в Академии хоккея. Вместе с двукратным чемпионом  Вячеславом Фетисовым он провел разминку для юных учеников Академии.

«Давно люблю хоккей, использую любой шанс, чтобы выйти на лед. Для этого появляется все больше возможностей – Россия входит в тройку мировых лидеров по количеству крытых катков. Это показатель того, что государство уделяет внимание спорту и вкладывается в его развитие. Сегодня стоит задача сделать эти катки доступными для каждой российской семьи. Многие родители не могут привести своих детей в спортивные секции из-за высокой стоимости занятий и дороговизны формы. Необходимо искать пути решения этой проблемы», — уверен телеведущий.

 Вячеслав Фетисов, первый зампред думского комитета по физкультуре и спорту, считает, что каждый ребенок должен иметь шанс  «попробовать свои силы в спорте и не дискриминировать его по социальному признаку». Также он обращает внимание на опыт Академии хоккея, которая предоставляет детям форму и клюшки благодаря частно-государственному сотрудничеству. 

Ведущий "60 минут" отметил, что один из важных моментов занятий спортом подростками - наличие секции недалеко от дома, а самая высокая мотивация для занятий спортом отмечается у детей младшего школьного возраста, для которых тем более актуальна шаговая доступность секций. По мнению телеведущего, нужно стимулировать интерес детей и подростков в этой сфере, и обязательно прилагать усилия для возможности его реализации.  «Мы вырастим здоровое поколение, которое сможет самореализоваться и сделает нашу страну еще более сильной, процветающей, комфортной для жизни», -- заявил Тимофей Баженов.

 В столице уделяется серьезное внимание развитию спорта, в каждом московском районе обустроены качественные спортивные зоны, всего  их в столице насчитывается  более тридцати тысяч.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:15 06.08.2021
Мажуга считает, что задачи национального проекта «Экология» должны отвечать задачам времени
0
79
15:10 06.08.2021
Байдена просили воздержаться от посещений акции памяти жертв теракта 11 сентября
0
92
14:53 06.08.2021
В Молдавии утвердили состав и программу правительства
0
132
14:35 06.08.2021
Олег Леонов потребовал от МВД применять закон о геолокации при поиске людей
0
129
14:29 06.08.2021
Националисты пикетируют суд Киева
0
170
14:13 06.08.2021
Олег Навальный получил год условно
0
184
14:09 06.08.2021
Российский борец вольного стиля Сидаков завоевал золото Олимпиады в весе до 74 кг
0
157
13:48 06.08.2021
Молдавия готова помочь России в поиске сбежавших заключенных
0
202
13:43 06.08.2021
СберПрайм запускает шоу на Twitch
0
178
13:19 06.08.2021
Гнесинка не готова перейти на гибридное обучение
0
202

Возврат к списку