14:18

Спорт должен быть доступным для каждого,

независимо от уровня доходов - Евгений Попов.

Фото Розы Абрамовой

Ведущий “60 минут” Евгений Попов принял участие в товарищеском матче, состоявшемся в Академии хоккея. Вместе с двукратным чемпионом Вячеславом Фетисовым он провел разминку для юных учеников Академии.

«Давно люблю хоккей, использую любой шанс, чтобы выйти на лед. Для этого появляется все больше возможностей – Россия входит в тройку мировых лидеров по количеству крытых катков. Это показатель того, что государство уделяет внимание спорту и вкладывается в его развитие. Сегодня стоит задача сделать эти катки доступными для каждой российской семьи. Многие родители не могут привести своих детей в спортивные секции из-за высокой стоимости занятий и дороговизны формы. Необходимо искать пути решения этой проблемы», — уверен телеведущий.

Вячеслав Фетисов, первый зампред думского комитета по физкультуре и спорту, считает, что каждый ребенок должен иметь шанс «попробовать свои силы в спорте и не дискриминировать его по социальному признаку». Также он обращает внимание на опыт Академии хоккея, которая предоставляет детям форму и клюшки благодаря частно-государственному сотрудничеству.

Ведущий "60 минут" отметил, что один из важных моментов занятий спортом подростками - наличие секции недалеко от дома, а самая высокая мотивация для занятий спортом отмечается у детей младшего школьного возраста, для которых тем более актуальна шаговая доступность секций. По мнению телеведущего, нужно стимулировать интерес детей и подростков в этой сфере, и обязательно прилагать усилия для возможности его реализации. «Мы вырастим здоровое поколение, которое сможет самореализоваться и сделает нашу страну еще более сильной, процветающей, комфортной для жизни», -- заявил Тимофей Баженов.

В столице уделяется серьезное внимание развитию спорта, в каждом московском районе обустроены качественные спортивные зоны, всего их в столице насчитывается более тридцати тысяч.