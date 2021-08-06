14:35

Олег Леонов потребовал от МВД

применять закон о геолокации

при поиске людей.

Фото пресс-службы «ЛизаАлерт»

Куратор проектов «ЛизаАлерт» и Центра поиска пропавших людей, Олег Леонов обратился к министру МВД Владимиру Колокольцеву. Во время интервью Тине Канделаки, будучи гостем программы “Специальный гость”, Леонов рассказал о том, что Министерство внутренних дел не пользуется недавно принятым законом о геолокации, позволяющим быстро определить место нахождения пропавших.

«Госдума приняла закон. 2 июля он вступил в силу. То есть прошло уже больше месяца. Но мы не видим случаев его применения. У меня вопрос к МВД, к министру Владимиру Колокольцеву: а вы знаете о том, что закон принят? У нас недавно в Орехово-Зуево пропал мужчина, 58 лет. У него с собой телефон. Мужчине, очевидно, плохо. Телефон звонит, трубку мужчина не берет. Это ровно тот самый случай, когда можно определить его местоположение по новому закону», — сообщил Леонов.

Также он рассказал, что пропавшего мужчину все-таки нашли, поиски продолжались целые сутки, в результате потерявшийся был найден в очень плохом состоянии, в то время как сотрудники полиции с помощью геолокации могли бы отыскать мужчину гораздо раньше. Леонов подчеркивает, что этого сделано не было.

Напоминаем: Изменения в закон «Об оперативно-розыскной деятельности» были внесены в июне текущего года, новые правила позволяют, правоохранительным органам быстро получать сведения о расположении мобильных телефонов пропавших граждан для их поиска. Ранее такие данные сотрудникам внутренних дел могли передать только по решению суда.















