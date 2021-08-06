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Мажуга считает, что задачи национального проекта «Экология» должны отвечать задачам времени

15:15 06.08.2021

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Фото: Данил Головкин
Александр Мажуга, профессор РАН, доктор химических наук уверен в необходимости корректировки национального проекта “Экология” в соответствии с требованиями экономики. По его мнению только благодаря сотрудничеству государства и науки возможно выстроить работающие механизмы экономики замкнутого цикла.

«Изменения в национальном проекте «Экология» должны отвечать требованиям времени. Сейчас стало очевидно, что решение экологических проблем должно акцентироваться на трех направлениях работы: вода, воздух и отходы», — подчеркивает профессор Мажуга.

По его мнению будущее за экономикой замкнутого цикла, для чего необходимы новые инструменты, позволяющие использовать в переработке отходов современные технологии. Он считает, что актуальны два направления: снижение объемов новых отходов и вовлечение уже существующих в замкнутый цикл, позволяющий частично вернуть в производство наиболее ценную часть утилизированного сырья.

Создание экономики замкнутого цикла, считает Александр Мажуга, невозможно без привлечения серьезной научной базы, которая предлагает разработки и механизмы оптимизации производства в сфере глобального использования вторичных отходов.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявляла о необходимости усовершенствования нацпроекта “Экология”, подчеркивая, что необходима система, гарантирующая возврат полезной части отходов в оборот. Она также отметила, что ежегодно в стране накапливается 60 млн тонн коммунальных и около 8 млрд тонн промышленных отходов.

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