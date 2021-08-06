0
0
50
НОВОСТИ

Врачам надо помочь сохранить мир на Земле, считает доктор Румянцев

17:00 06.08.2021

210806-3.jpg
Фото: Ольга Макарова
Александр Румянцев, академик РАН, основатель Центра им. Д. Рогачева сегодня, 6 августа, в международный день, “Врачи мира - за мир” заявил, что очень важно не допустить повторения трагедий, аналогичных Хиросиме и Нагасаки. Он уверен, что ядерная энергия должна использоваться исключительно в мирных целях, а именно для лечения онкологических заболеваний.

«Я на собственном опыте участника ликвидации последствий аварии в Чернобыле знаю, что такое, когда миллионам людей грозит смертельная опасность. Врачи всегда готовы сделать мир здоровым, но нам необходимо приложить все усилия, чтобы не допустить войн», — сказал доктор Румянцев.

Он напомнил, что отделение детской гематологии в Российской детской клинической больнице было создано в 1987 году после работ на загрязненных территориях Чернобыля, это отделение стало основой для создания Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева.

Работа на ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы положила начало сотрудничеству доктора Румянцева с японскими коллегами, уже имеющими серьезный опыт работы с облученными людьми в Хиросиме и Нагасаки. В свою очередь он прилетел в Японию поделиться накопленным опытом ликвидации последствий на ЧАЭС во время произошедшей там в 2011 году аварии на АЭС “Фукусима”.

Александр Румянцев награжден высокой государственной наградой Японии - Орденом восходящего солнца - за его вклад в борьбу с последствиями облучения и онкологическими заболеваниями.

Напоминаем: международный день «Врачи мира за мир» проходит ежегодно 6 августа в годовщину бомбардировки японского города Хиросима, чтобы напомнить о трагедии и о роли врачей в борьбе за мир и в предотвращении войны в целом. Инициатором появления памятного дня в календаре стала организация «Врачи мира за предотвращение ядерной угрозы».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:20 06.08.2021
Оппозиция считает, что на Украине устанавливается диктаторский режим
0
0
17:10 06.08.2021
Для возвращающихся на родину мигрантов МВД Литвы готовит мотивационный пакет
0
39
16:10 06.08.2021
Незадолго до Олимпиады в Японии обнаружили лямбда-штамм коронавируса - портал
0
138
15:15 06.08.2021
Мажуга считает, что задачи национального проекта «Экология» должны отвечать задачам времени
0
194
15:10 06.08.2021
Байдена просили воздержаться от посещений акции памяти жертв теракта 11 сентября
0
210
14:53 06.08.2021
В Молдавии утвердили состав и программу правительства
0
256
14:35 06.08.2021
Олег Леонов потребовал от МВД применять закон о геолокации при поиске людей
0
219
14:29 06.08.2021
Националисты пикетируют суд Киева
0
298
14:18 06.08.2021
Спорт должен быть доступным для каждого, независимо от уровня доходов - Евгений Попов
0
215
14:13 06.08.2021
Олег Навальный получил год условно
0
287

Возврат к списку