Врачам надо помочь сохранить мир на Земле, считает доктор Румянцев
17:00 06.08.2021
|Фото: Ольга Макарова
«Я на собственном опыте участника ликвидации последствий аварии в Чернобыле знаю, что такое, когда миллионам людей грозит смертельная опасность. Врачи всегда готовы сделать мир здоровым, но нам необходимо приложить все усилия, чтобы не допустить войн», — сказал доктор Румянцев.
Он напомнил, что отделение детской гематологии в Российской детской клинической больнице было создано в 1987 году после работ на загрязненных территориях Чернобыля, это отделение стало основой для создания Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева.
Работа на ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы положила начало сотрудничеству доктора Румянцева с японскими коллегами, уже имеющими серьезный опыт работы с облученными людьми в Хиросиме и Нагасаки. В свою очередь он прилетел в Японию поделиться накопленным опытом ликвидации последствий на ЧАЭС во время произошедшей там в 2011 году аварии на АЭС “Фукусима”.
Александр Румянцев награжден высокой государственной наградой Японии - Орденом восходящего солнца - за его вклад в борьбу с последствиями облучения и онкологическими заболеваниями.
Напоминаем: международный день «Врачи мира за мир» проходит ежегодно 6 августа в годовщину бомбардировки японского города Хиросима, чтобы напомнить о трагедии и о роли врачей в борьбе за мир и в предотвращении войны в целом. Инициатором появления памятного дня в календаре стала организация «Врачи мира за предотвращение ядерной угрозы».
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