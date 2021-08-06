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Оппозиция считает, что на Украине устанавливается диктаторский режим

17:20 06.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Деятельность президента Украины Владимира Зеленского и его команды все больше напоминает диктаторский режим по запугиванию собственных граждан и изгнанию неугодных. Об этом заявила в пятницу партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ).

"Вначале президент Зеленский в интервью телеканалу "Дом" призвал часть украинских граждан, которые, по его мнению, имеют неправильные воззрения, выехать с Украины. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь пошел еще дальше. В эфире одного из украинских телеканалов он заявил, что всем, кого не устраивает уполномоченный по защите госязыка, языковой закон и Украина, стоит сформулировать свои претензии "перед отправкой в другие страны", где им будет спокойнее. По сути, от государственного чиновника прозвучал призыв к принудительной депортации украинских граждан, несогласных с дискриминационной культурно-языковой политикой власти", - говорится в заявлении партии.

В ОПЗЖ добавили, что "Антиконституционная политика разделения украинцев на "правильных" и "неправильных" в исполнении команды президента Зеленского достигла апогея. Еще никогда в истории Украины власть не доходила до того, чтобы напрямую запугивать собственных граждан. Не вынуждала тех, кто по своим языковым, культурным, этническим, мировоззренческим признакам ей "не нравится", выезжать из страны", - подчеркнули в партии.

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