Оппозиция считает, что на Украине устанавливается диктаторский режим
17:20 06.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Вначале президент Зеленский в интервью телеканалу "Дом" призвал часть украинских граждан, которые, по его мнению, имеют неправильные воззрения, выехать с Украины. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь пошел еще дальше. В эфире одного из украинских телеканалов он заявил, что всем, кого не устраивает уполномоченный по защите госязыка, языковой закон и Украина, стоит сформулировать свои претензии "перед отправкой в другие страны", где им будет спокойнее. По сути, от государственного чиновника прозвучал призыв к принудительной депортации украинских граждан, несогласных с дискриминационной культурно-языковой политикой власти", - говорится в заявлении партии.
В ОПЗЖ добавили, что "Антиконституционная политика разделения украинцев на "правильных" и "неправильных" в исполнении команды президента Зеленского достигла апогея. Еще никогда в истории Украины власть не доходила до того, чтобы напрямую запугивать собственных граждан. Не вынуждала тех, кто по своим языковым, культурным, этническим, мировоззренческим признакам ей "не нравится", выезжать из страны", - подчеркнули в партии.
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