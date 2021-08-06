Творческую лабораторию РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина возглавил Анатолий Вассерман

17:25

Фото: Алена Куренова

Анатолий Вассерман, эрудит аналитик и публицист, возглавил объединенную междисциплинарную творческую “Лабораторию системного и критического мышления" факультета комплексной безопасности ТЭК РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, о чем и рассказал журналистам.

Аналитиком будет преподаваться новая дисциплина, в основе которой положен метод выстраивания аналитически выверенных цепочек с опорой на достоверные сведения и закономерности. По его словам некоторые блоки процесса обучения будут построены по принципу интеллектуальных игр.

«Благо, единая база вопросов уже давным-давно перевалила за 300 тысяч. Так что мы смогли найти в ней многое, что на наш взгляд пригодно для учебного материала», — говорит аналитик.

Новый курс включает в себя комплекс методик творческого мышления, начиная с “мозгового штурма” и заканчивая языком творческих рассуждений ДИАЛ. Анатолий Вассерман высказал уверенность в необходимости освоения этих методик всеми студентами.

Он добавил, что «Люди развиваются, и те приёмы, которые вам покажутся удобными сейчас во время учебы, могут потом, по мере накопления опыта, уступить место другим. Поэтому методов в курс заложено много и надо со всеми познакомиться, чтобы потом, по мере собственного развития и продвижения, соответственно менять рабочие методы».

Напоминаем: Анатолий Вассерман является победителем многих интеллектуальных игр, он автор и редактор книг по улучшению мышления. В августе 2021 года выходит учебник «Системное и критическое мышление» под общей редакцией Вассермана.