За создание образа Москвы в кино восемь фильмов получат гранты от города

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Итоги конкурса грантов для кинематографистов, организованного киносетью "Москино" и правительством Москвы, подвели в столице. Всего финансовую поддержку получат восемь кинокартин, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе киносети "Москино".



"Гранты за создание образа Москвы в кино получат 8 картин, вышедших в прокат в 2019-2020 годах: "На острие" Эдуарда Бордукова, "Команда мечты" Филиппа Абрютина и Максима Зыкова, "Доктор Лиза" Оксаны Карас, "Комета Галлея" Милены Фадеевой, "Хандра" Алексея Камынина, "Красотка в ударе" Яны Гладких, "Человек из Подольска" Семена Серзина и "Побочный эффект" Алексея Казакова. Список получателей финансовой поддержки опубликован на официальном сайте департамента культуры города Москвы", - рассказал собеседник агентства.



В пресс-службе добавили, что сумма гранта зависит от хронометража узнаваемых общественных пространств Москвы в фильме. "Максимальный грант в размере 9 млн рублей получит спортивная драма "На острие". Еще один фильм о спорте "Команда мечты" получит грант в размере 6 млн рублей. Такая же сумма достанется биографической драме "Доктор Лиза". Остальные картины получат от правительства Москвы по 3 млн рублей.



