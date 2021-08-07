Из-за лесных пожаров в Красноярске выявлено превышение нормы загрязняющих веществ
10:10 07.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Задымление зафиксировано в 392 населенных пунктах 17 муниципальных образований края, в том числе в Красноярске, Норильске и Зеленогорске. В краевом центре и его окрестностях в воздухе присутствует запах гари, видимость на дорогах под Красноярском из-за дыма местами составляет несколько сотен метров. Управлением Роспотребнадзора организован мониторинг атмосферного воздуха в Красноярске на содержание вредных загрязняющих веществ в связи с задымленностью от лесных пожаров. Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС журналистам сообщили, что в городе наблюдается задымление в результате пожаров, действующих в Красноярском крае, Иркутской области и Республике Саха (Якутия).
"В г. Красноярске в двух пробах содержание взвешенных частиц РМ10 превышает гигиенический норматив в 3,5-3,6 раза, содержание взвешенных частиц РМ2.5 превышает гигиенический норматив в 1,8-1,9 раза, содержание взвешенных веществ - в 1,1 раза", - говорится в сообщении.
РМ10 - частицы того или иного вещества в воздухе, имеющие диаметр от 10 микрометра (мкм) и менее, а PM2.5 - 2.5 мкм и меньше. Частицы этого размера составляют основную часть пыли. Для сравнения: толщина человеческого волоса - 40-120 мкм.
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