За сутки в столице выявили более 2,2 тысяч случаев заражения коронавирусом - оперштаб

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 235 против 2 583 днем ранее, до 1 524 439. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.



В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,15%.



Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 67 против 65 днем ранее. Всего в столице умерли 26 126 человек, следует из сообщения штаба.



