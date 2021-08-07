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За сутки в столице выявили более 2,2 тысяч случаев заражения коронавирусом - оперштаб

12:20 07.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 235 против 2 583 днем ранее, до 1 524 439. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,15%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 67 против 65 днем ранее. Всего в столице умерли 26 126 человек, следует из сообщения штаба.

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