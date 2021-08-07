Роман Романенко рассказал, как благоустроить придомовую территорию на примере района Чертаново Центральное

13:30

Бывший лётчик-космонавт, Герой России Роман Романенко рассказал о благоустройстве дворового пространства на юге Москвы. По его словам, жители дома 5 корпуса 5 по улице Днепропетровской района Чертаново Центральное обращались к властям с жалобой на недостаток парковочных мест возле дома и просьбой обновить игровую зону для детей, добавить воркаут-площадку. «Удивлением было отсутствие пространства для парковки личного автотранспорта. Многие жильцы оставляли свои машины прямо на тротуаре. Очевидно, что требовалось сделать грамотную перепланировку двора, так как пространство спроектировано по советским стандартам и не соответствует потребностям жителей в современном мире», - рассказал Романенко. По его словам, жители создали инициативную группу, которая занялась сбором предложений жителей о том, каким они хотят видеть свой двор после благоустройства.



«Автомобилисты, конечно, высказывались за максимальное увеличение парковочного пространства, семьи с маленькими детьми просили больше территории выделить под прогулки и игры, пенсионеры требовали удобные лавочки и тенистые зоны отдыха, а подростки – спортивную площадку. Важно было учесть мнение каждого и реализовать в одном проекте», - констатировал Романенко. В итоге, был составлен план благоустройства двора и найден подрядчик, который уже начал выполнять проект.