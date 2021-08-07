Роман Романенко рассказал, как благоустроить придомовую территорию на примере района Чертаново Центральное
13:30 07.08.2021
«Автомобилисты, конечно, высказывались за максимальное увеличение парковочного пространства, семьи с маленькими детьми просили больше территории выделить под прогулки и игры, пенсионеры требовали удобные лавочки и тенистые зоны отдыха, а подростки – спортивную площадку. Важно было учесть мнение каждого и реализовать в одном проекте», - констатировал Романенко. В итоге, был составлен план благоустройства двора и найден подрядчик, который уже начал выполнять проект.
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