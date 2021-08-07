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Четвертый день подряд в Японии обновляется рекорд суточного прироста заражений

14:10 07.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рекорд суточного прироста новых случаев заражения коронавирусом обновляется в Японии четвертый день подряд. Об этом в субботу сообщил телеканал Эн-эйч-кей.

Согласно подсчетам телеканала, в Японии за минувшие сутки было выявлено по крайней мере 15 645 новых случаев инфицирования, что стало новым рекордом. В Токио, по данным столичной администрации, за минувшие сутки было выявлено 4 566 новых случаев заражения.

В пятницу Япония перешагнула барьер в 1 млн заразившихся за все время пандемии. В стране из-за коронавируса зафиксировано 15,2 тыс. летальных исходов. Выздоровели около 853 тыс. заразившихся, более 750 пациентов сейчас находятся в тяжелом состоянии.

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