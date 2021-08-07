Стратегически важный город Шеберган на севере Афганистана захвачен талибами

14:20 Источник: Интерфакс

После недели ожесточенных боев афганским талибам (движение "Талибан" запрещено в России) в субботу удалось установить контроль над стратегически важным городом Шеберган - столицей провинции Джаузджан, сообщает афганский телеканал Tolo со ссылкой на собственные источники.



По его данным, силы афганской армии находятся сейчас в районе местного аэропорта.



Tolo сообщал, что подразделения талибов вошли в Шеберган накануне.



