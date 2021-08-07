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Из-за мутации штамма третья волна коронавируса более агрессивна - Мурашко

15:10 07.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Третья волна коронавируса более агрессивна и быстрее распространяется из-за мутаций штамма, заявил в субботу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Астрахань.

"Третья волна, она в силу того, что меняется штамм, более агрессивна и быстрее распространяется среди населения", - сказал он.

Мурашко напомнил, что дельта-штамм коронавируса более контагиозен, при заражении сокращается инкубационный период вируса и время до развития тяжелых осложнений. "Часто мы видим, что уже на пятые сутки формируются грозные тяжелые осложнения", - сказал он.

"... Каждый должен помнить, что фактически в первые сутки нужно обратиться к врачу, получить лекарственный препарат и начать специфическую противовирусную терапию, тогда исходы позволяют нам держаться обычных стандартных показателей", - сказал он.

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