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По факту отравления 21 ребенка в поезде Мурманск- Адлер возбуждено уголовное дело

15:20 07.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователи возбудили уголовное дело по факту пищевого отравления 21 ребенка в поезде Мурманск - Адлер. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по факту отравления 21 ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - сообщила Марковская.

Для расследования дела создана следственно-оперативная группа, в которую вошли следователи Мурманского, Ростовского, Северного и Краснодарского следственных отделов на транспорте, уже взяты пробы пищи и воды, назначены экспертизы, допрошены сопровождающие детей лица, истребована документация.

По данным следствия, ночью 6 августа дети, ехавшие в составе двух организованных групп пассажирским поездом Мурманск - Адлер, пожаловались на пищевое отравление. "В пути следования было организовано эстафетное медицинское наблюдение детей, 20 несовершеннолетних госпитализированы в больницы Белореченска и Апшеронска, остальные продолжили следование до станции назначения", - пояснила Марковская.

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