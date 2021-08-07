По факту отравления 21 ребенка в поезде Мурманск- Адлер возбуждено уголовное дело
15:20 07.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по факту отравления 21 ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - сообщила Марковская.
Для расследования дела создана следственно-оперативная группа, в которую вошли следователи Мурманского, Ростовского, Северного и Краснодарского следственных отделов на транспорте, уже взяты пробы пищи и воды, назначены экспертизы, допрошены сопровождающие детей лица, истребована документация.
По данным следствия, ночью 6 августа дети, ехавшие в составе двух организованных групп пассажирским поездом Мурманск - Адлер, пожаловались на пищевое отравление. "В пути следования было организовано эстафетное медицинское наблюдение детей, 20 несовершеннолетних госпитализированы в больницы Белореченска и Апшеронска, остальные продолжили следование до станции назначения", - пояснила Марковская.
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