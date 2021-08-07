Дети, госпитализированные с поезда, находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести - Минздрав

16:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двадцать детей, которые были госпитализированы с поезда Мурманск - Адлер с подозрением на кишечную инфекцию, находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести. Об этом говорится в пресс- релизе Минздрава Кубани.



"С подозрением на кишечную инфекцию госпитализировали 20 несовершеннолетних. Их доставили в центральные районные больницы Апшеронска и Белореченска. Врачи оценивают состояние детей как легкой и средней степени тяжести", - говорится в сообщении.



В министерстве отметили, что дети передвигались в составе двух организованных групп, всего порядка 250 человек. "Остальные дети продолжили следование до станции назначения", - уточняется в сообщении.



За их состоянием будут наблюдать сотрудники детских лагерей, сообщили ТАСС в пресс-службе управления Роспотребнадзора по краю. "Проводится эпидрасследование, взяты пробы для лабораторных исследований. Остальные дети следуют в оздоровительные учреждения Туапсинского района, где за ними продолжат наблюдение", - добавили в пресс- службе.





