Газопровод питающий котельную в Нижневартовске повредили при строительно-дорожных работах - ГУ МЧС

17:25 Источник: Интерфакс

При проведении строительно-дорожных работ в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) поврежден газопровод, угроз нет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе окружного ГУ МЧС в субботу.



"Сегодня поступило сообщение о том, что на улице Героев Самотлора в районе дома N30 во время строительных и дорожных работ экскаватор повредил газопровод диаметром 500 мм. Дома в том районе не газифицированы, данная труба была подведена к котельной", - сказал собеседник агентства.



По его словам, на месте сейчас работает начальник газовой службы, главный инженер и два специалиста.



"Они перекрыли задвижку, которая подает газ в эту трубу. Газ в трубу теперь не поступает. В котельную подана резервная линия. Угрозы нет никакой. Сейчас ведутся ремонтные работы", - добавил собеседник.



На место происшествия также выехали сотрудники МВД и МЧС.



