Газопровод питающий котельную в Нижневартовске повредили при строительно-дорожных работах - ГУ МЧС
17:25 07.08.2021 Источник: Интерфакс
"Сегодня поступило сообщение о том, что на улице Героев Самотлора в районе дома N30 во время строительных и дорожных работ экскаватор повредил газопровод диаметром 500 мм. Дома в том районе не газифицированы, данная труба была подведена к котельной", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на месте сейчас работает начальник газовой службы, главный инженер и два специалиста.
"Они перекрыли задвижку, которая подает газ в эту трубу. Газ в трубу теперь не поступает. В котельную подана резервная линия. Угрозы нет никакой. Сейчас ведутся ремонтные работы", - добавил собеседник.
На место происшествия также выехали сотрудники МВД и МЧС.
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