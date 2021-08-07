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Газопровод питающий котельную в Нижневартовске повредили при строительно-дорожных работах - ГУ МЧС

17:25 07.08.2021 Источник: Интерфакс

При проведении строительно-дорожных работ в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) поврежден газопровод, угроз нет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе окружного ГУ МЧС в субботу.

"Сегодня поступило сообщение о том, что на улице Героев Самотлора в районе дома N30 во время строительных и дорожных работ экскаватор повредил газопровод диаметром 500 мм. Дома в том районе не газифицированы, данная труба была подведена к котельной", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте сейчас работает начальник газовой службы, главный инженер и два специалиста.

"Они перекрыли задвижку, которая подает газ в эту трубу. Газ в трубу теперь не поступает. В котельную подана резервная линия. Угрозы нет никакой. Сейчас ведутся ремонтные работы", - добавил собеседник.

На место происшествия также выехали сотрудники МВД и МЧС.

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