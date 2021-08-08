Трамп: "Вероятно, я был прав. Вирус - из китайской лаборатории"
09:03 08.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что был прав, говоря о лабораторном происхождении нового коронавируса. Своим мнением бывший американский лидер поделился в субботу вечером в эфире телеканала "Фокс ньюс".
"Я называю его китайским вирусом, потому что именно оттуда он начал распространение. Он появился в лаборатории", - утверждает экс-президент. "Я и раньше говорил, что он появился в лаборатории, но только теперь все отмечают, что, вероятно, я был прав", - посетовал республиканец.
По его словам, руководство социальных сетей, в том числе "Твиттера", активно блокировало людей, которые публиковали неподтвержденные данные о коронавирусе, в том числе теорию о его лабораторном происхождении. "Это абсолютно ужасно, - отметил Трамп. - Но он действительно появился в уханьской лаборатории".
Президент США Джо Байден в конце мая заявил, что разведывательное сообщество США не располагает достаточной информацией, чтобы с уверенностью сказать, каким образом началось распространение нового коронавируса: с контакта человека с инфицированным животным или возможного инцидента в лаборатории Уханьского института вирусологии. Американский лидер поручил спецслужбам вновь удвоить усилия с целью изучения всех имеющихся данных и подготовить новый отчет для него через 90 дней.
В июле генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что его организация готовится ко второму этапу изучения происхождения коронавируса SARS-CoV-2. Тогда он допустил, что распространение коронавируса могло быть следствием "чрезвычайного случая в лаборатории".
В ответ на это МИД КНР выразил надежду, что эксперты ВОЗ в ходе нового этапа исследований уделят больше внимания теории о том, что коронавирус был завезен в город Ухань вместе с замороженными продуктами, а не появился в результате утечки из лаборатории. В свою очередь на пресс- конференции в Пекине 22 июля замглавы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Цзэн Исинь заявил, что предложенный ВОЗ план второго этапа исследования происхождения коронавируса содержит формулировки, которые "не уважают науку".
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