В России выявили 22 866 случаев заражения коронавирусом за сутки - оперштаб
11:28 08.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 22 866, до 6 447 750. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,36%.
В частности, за сутки было выявлено 1 907 случаев в Санкт-Петербурге, 1 527 - в Московской области, 543 - в Нижегородской области, 514 - в Свердловской области, 480 - в Ростовской области.
В настоящее время в России продолжают лечение 527 362 человека.
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