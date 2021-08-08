Бывший президент Киргизии попросил у граждан прощения

13:04 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-президент Киргизии Аскар Акаев попросил прощения у граждан страны за ошибки, допущенные при разработке крупнейшего в республике золоторудного месторождения Кумтор. Соответствующее видеообращение бывшего главы государства размещено воскресенье в "Фейсбуке" государственного киргизского телеканала "Ала-Тоо 24".

"Уважаемые сограждане, я искренне прошу прощения за допущенные мною ошибки, за то, что не оправдал надежды киргизского народа по проекту "Кумтор". Отсутствие должного контроля с моей стороны за правительством позволило канадским инвесторам получить полный контроль над рудником, и они извлекали огромную прибыль, оставив Киргизии мизерные дивиденды и нарастающие из года в год экологические проблемы. Учитывая все это, я полностью сотрудничаю со следствием и продолжу это делать", - сказал Акаев в видеообращении.

По его словам, Киргизия ожидала намного большей экономической выгоды от реализации проекта. "К сожалению, не все получилось так, как нам хотелось. Со дня подписания генерального соглашения по "Кумтору" киргизская сторона шла на многочисленные уступки <...> в ущерб национальным интересам. Одним из таких фактов является незаконное освобождение канадской корпорации Cameco ("Камеко" - прим. ТАСС) от налогов, в том числе за пользование природными ресурсами, при подписании генерального соглашения 1992 года, а также передача управления проектом "Кумтор" канадской стороне. В результате Киргизия оставалась не только без дивидендов, но и без крупных налоговых поступлений", - отметил бывший президент.

"Считаю, что это является не только преступной ошибкой правительства, это и моя ошибка как главы государства, поскольку я принимал решение по проекту "Кумтор", слепо доверяя правительству и полагая, что при подписании соглашения интересы Киргизии полностью учтены. А самой главной моей ошибкой является дача согласия правительству на реструктуризацию проекта в 2003 году", - добавил Акаев.