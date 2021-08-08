Телеведущий Евгений Попов: спорт высоких достижений начинается со спортивных секций

13:26

В Москве и в России в цело важно обеспечить доступ к спортивным секциям всем желающим, независимо от материального благосостояния семьи, заявил телеведущий Евгений Попов на встрече в колледже физкультуры и спорта "Спарта» с олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе Мусой Евлоевым и бронзовым призёром токийских Игр Сергеем Семеновым. "Спорт высоких достижений начинается со спортивных секций. В этом плане «Спарта» - прекрасный пример именно такого подхода: стоимость обучения детей здесь компенсирует Департамент спорта Москвы. В результате мы видим, что школа воспитала многих чемпионов, которыми по праву гордится Россия. Считаю, что число таких школ и колледжей должно увеличиваться», - заявил Попов.

Горожанам нужно предоставить возможность выбора из не менее трех секций, полагает телеведущий, что даст возможность не только направить энергию подростков в правильное русло, но и воспитывать новых чемпионов.

Сегодня каждая третья олимпийская медаль России завоевана московскими спортсменами, а каждый пятый спортсмен сборной команды страны – представляет столицу.