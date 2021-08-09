Ученые обнаружили препарат уничтожающий коронавирус на 70%
12:10 09.08.2021
Тестирования провели две независимые лаборатории, подтвердив снижение вирусной инфекции до 70 процентов. Препарат безопасен и уже используется для борьбы с высоким уровнем холестерина и липидов в крови, что позволяет использовать его в терапевтических целях для лечения SARS-CoV-2.
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