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НОВОСТИ

Ученые обнаружили препарат уничтожающий коронавирус на 70%

12:10 09.08.2021

Препарат фенофибрат и его активная форма фенофибриновая кислота может уничтожить, по мнению ученых, коронавирус SARS-CoV-2 в клетках человека, сообщает Лента.ру, со ссылкой на опубликованное исследование в журнале Frontiers in Pharmacology.

Тестирования провели две независимые лаборатории, подтвердив снижение вирусной инфекции до 70 процентов. Препарат безопасен и уже используется для борьбы с высоким уровнем холестерина и липидов в крови, что позволяет использовать его в терапевтических целях для лечения SARS-CoV-2.

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