Власти Украины сами вынудили белорусские авиакомпании летать в Крым - Лукашенко
14:10 09.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Вы сделали все и проложили мне маршрут в Крым. Если мне надо будет, я сяду в самолет и улечу", - сказал президент представителю украинских СМИ.
Лукашенко отметил, что "красная черта" в отношениях с Украиной была перейдена тогда, когда Киев прекратил авиасообщение с Белоруссией, причем еще до того, как это сделал Евросоюз. "Для белорусов это была та линия, которую нельзя было переходить, - считает президент. - Ну пусть уж бесится Евросоюз, пусть американцы, НАТО - вас же еще не взяли ни в НАТО, ни в Евросоюз, и не возьмут. Нет, надо впереди было побежать".
НОВОСТИ
- 17:00 05.08.2021
- Шойгу предложил построить в Сибири три-пять городов с населением до 1 млн человек
- 14:11 05.08.2021
- Шойгу прибыл с рабочей поездкой в войска Центрального военного округа
- 11:05 05.08.2021
- Первая ракетная бригада Вооруженных сил Российской Федерации названа в честь разработчика комплексов «Точка-У» и «Ока»
- 22:30 04.08.2021
- Украина получит от Британии два тральщика которым уже по 20 лет
- 16:15 04.08.2021
- Иран совсем скоро получит материалы для создания ядерного оружия - Минобороны Израиля
- 12:16 01.08.2021
- Тылу Вооруженных Сил 321-год
- 09:45 01.08.2021
- В ночь на 1 августа на границе Азербайджана и Армении снова шла стрельба
- 13:05 30.07.2021
- Лукашенко заявил, что при угрозе Союзному государству в Белоруссии могут разместить ВС РФ
- 12:20 30.07.2021
- Атомную подлодку проекта 885М "Красноярск" спустили на воду в Северодвинске
- 11:05 30.07.2021
- Второе испытание американской гиперзвуковой ракеты завершилось неудачей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать