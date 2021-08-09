Власти Украины сами вынудили белорусские авиакомпании летать в Крым - Лукашенко

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Украины, закрыв авиасообщение с Белоруссией и запретив использовать свое воздушное пространство, вынудили белорусские авиакомпании летать только через Россию и таким образом сами "проложили" Минску маршрут в Крым. Об этом заявил в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с журналистами и представителями общественности, отвечая на вопрос о том, при каких условиях возможно установление прямого авиасообщения Минска с Крымом.



"Вы сделали все и проложили мне маршрут в Крым. Если мне надо будет, я сяду в самолет и улечу", - сказал президент представителю украинских СМИ.



Лукашенко отметил, что "красная черта" в отношениях с Украиной была перейдена тогда, когда Киев прекратил авиасообщение с Белоруссией, причем еще до того, как это сделал Евросоюз. "Для белорусов это была та линия, которую нельзя было переходить, - считает президент. - Ну пусть уж бесится Евросоюз, пусть американцы, НАТО - вас же еще не взяли ни в НАТО, ни в Евросоюз, и не возьмут. Нет, надо впереди было побежать".



