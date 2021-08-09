По итогам Игр в Токио Путин лично встретится с российскими олимпийцами и паралимпийцами

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин пообещал провести очную встречу с членами олимпийской и паралимпийской сборных страны после окончания Игр в Токио.



"Разумеется, после окончания [Игр в Токио] я хочу встретиться и с олимпийцами, и с паралимпийцами. Вот все закончится, мы обязательно такую традиционную встречу в личном формате проведем", - заверил президент в ходе онлайн- встречи с российскими паралимпийцами в понедельник.



Путин подчеркнул, что верит в российских спортсменов- паралимпийцев, будет болеть за них всем сердцем и внимательно следить за всем, что происходит на спортивных площадках.



"Подготовка паралимпийцев к таким высоким стартам, к таким сложным стартам, как паралимпийское первенство, всегда сопряжена с особыми сложностями, с особыми вопросами, которые требуют пристального внимания", - сказал глава государства, уточнив, что имеет в виду очень тонкую работу с врачами и другими специалистами. Он отметил, что тренеры и психологи сборной обладают самой высокой квалификацией. "Я тоже со своей стороны хочу выразить слова благодарности всем специалистам, которые с вами работали на протяжении многих лет", - обратился он к паралимпийцам.



Тем не менее, по словам президента, теперь все внимание будет приковано именно к спортсменам, к их успехам и достижениям. "Я ни на секунду не сомневаюсь, что они (успехи и достижения) будут, и от всего сердца желаю вам удачи", - заключил Путин.



