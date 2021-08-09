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Президент Белоруссии: Не надо гадать, когда уйдет Лукашенко и так далее. Очень скоро

15:05 09.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "очень скоро" на посту президента республики его может сменить другой человек.

"Я вросся в эту страну, она - в меня. И я не понимаю, как можно жить: на пенсию уйти или заниматься каким-то другим делом - я это пока не представляю. Это не значит, что я вцепился и посиневшими пальцами буду держаться за это кресло. Нет. После меня придут люди, даже очень скоро. Только вы там не парьтесь в своей среде [по вопросу сроков]", - заявил Лукашенко в понедельник на встрече с журналистами и представителями общественности, отвечая на вопрос, кто станет президентом Белоруссии после него.

"Не надо гадать, когда уйдет Лукашенко и так далее. Очень скоро", - добавил он.

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