Недопуск Грудинина к выборам Генпрокуратура считает законным

15:30 Источник: Интерфакс

Генеральная прокуратура РФ считает законным решение Центризбиркома, исключившего бизнесмена Павла Грудинина из федерального списка кандидатов от КПРФ на предстоящих выборах в Государственную Думу.

"Полагаем, что оспариваемое решение ЦИК является законным и обоснованным", - заявила представитель прокуратуры на заседании Верховного суда РФ, где рассматривается административный иск Грудинина и КПРФ об отмене решения Центризбиркома.